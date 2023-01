Rafa Kalimann é proibida de trabalhar em novela e cria impasse na TV Globo

A personagem, que tinha a cena prevista para o dia 8 de fevereiro, fica apenas 2 dias na história e se envolve com Lui Lorenzo, que é interpretado por José Loreto, com quem Rafa acaba de terminar o namoro. O cantor será mulherengo na trama e caso a Globo não ache uma substituta imediatamente, a personagem pode ter a participação encurtada.

A escalação de Rafa Kalimann para "Vai Na Fé" criou um impasse na TV Globo após a ex-BBB ser proibida de trabalhar como atriz na novela por não ter a autorização do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro (Sated-RJ).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.