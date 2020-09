Rachel Sheherazade descobre por e-mail que não deve mais ir ao SBT

Rachel Sheherazade usou as redes sociais para desabafar sobre a forma com que foi comunicada sobre não precisar mais ir ao SBT, terminar o prazo do contrato que estava vigente até dia 31 de outubro deste ano e se despedido telejornal.

A jornalista contou que foi através de um e-mail que soube que sua presença estava sendo dispensada na emissora.

Em um vídeo postado nas redes sociais, Sheherazade agradeceu aos fãs:

“Em nome dos quase 10 anos que eu estive à frente do SBT Brasil, achei que seria de bom tom não sair à francesa. Em consideração a vocês, ao público, eu venho dizer adeus a vocês. Adeus não, até breve. Eu sou muito grata porque nos últimos 10 anos, eu estive com vocês todas as noites, transmitindo as notícias do Brasil e do mundo. Foi um desafio de tirar um jornal que tinha uma audiência média de 3 pontos e deixá-lo com 6, 7 pontos”, afirmou Sheherazade.