Pyong carrega, põe Antonela em sua cama e leva alfinetada: ‘Sua mulher vai amar'

Thomaz Costa alfinetou Pyong: ‘A sua mulher vai amar’, disse se referindo a Sammy, que anunciou o fim do casamento após as cenas de Pyong na cama com a argentina.

Após a argentina flertar com o mágico, que ainda estava casado durante as gravações, Pyong carregou e pôs Antonela em sua cama chamando a atenção dos confinados.

"Babado! A gritaria começou", disse a @valescaoficial sobre o @pyongleetv tirar a @antonelaavella1 da cama do @euthomazcosta ! Vem assistir a #VotaçãoNaIlha com a gente pelo https://t.co/aETZz312g4 . pic.twitter.com/GZQj1PZOrS

