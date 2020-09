Projeto pode tirar do ar programas de Sikêra, Datena e Luiz Bacci

Um projeto de um empresário quer proibir programas como de Sikêra Jr, Luiz Bacci e Datena de serem exibidos na TV aberta no horário de 6h às 22h. De acordo com o Notícias da TV, em três meses a ideia de Jonas Rossatto ganhou o apoio de 22 mil pessoas.

Para ele os programas policiais abusam do linguajar de baixo calão, além de divulgar informações não apuradas e promover o linchamento virtual. Ainda segundo a publicação, a proposta encontra amparo jurídico no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Abuso de Autoridade, sancionada ano passado por Bolsonaro.

"Usa [o crime] como um espetáculo para prender a atenção do telespectador e fazer com que o público consuma mais este tipo de conteúdo. Coloca uma violência e faz uma piadinha ou mostra meme para aquilo soar como mais leve", disse ele em entrevista ao Notícias da TV sem citar nomes de apresentadores.

O projeto entrou em pauta no Senado Federal na semana passada.