Programa Canal Livre volta ao ar após série na Netflix

“Com muita felicidade e o coração cheio de lembranças do meu saudoso pai Wallace Souza, me encarreguei de trazer de volta o legado desse programa que marcou gerações no nosso Estado. Toda honra e toda glória a Jesus.Te cuida, galeroso!”, disse Willace no Instagram.

Comandado por Willace Souza, filho de Wallace Souza - que comandava a atração ao lado do irmão Carlos Souza nos anos 2000 - o programa reestreará com reportagens policiais.

O programa Canal Livre, que virou tema da série da Netflix ‘Bandidos na TV’, volta ao ar no próximo dia 23 de agosto às 13h30 no canal Band Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.