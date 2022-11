Princípe Harry e Meghan Markle estão separados, diz especialista real

Segundo Lady, que acompanha a vida da Família Real, os dois já estariam morando em casas separadas. “O casamento de Harry e Meghan passa por um grande problema. Eles chamaram advogados porque as coisas entre eles está piorando... mais do que imaginamos. E eu chequei essa informação com mais de uma pessoa”, disse ela em seu canal no Youtube.

