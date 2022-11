Fátima Berrnandes fala sobre repercussão de foto com Bonner: ‘tão natural'

Fátima Bernardes contou sobre a boa relação que mantém com o ex-marido, William Bonner, com quem se relacionou por 26 anos. Recentemente, os dois apareceram em uma foto junto com seus novos parceiros.

"Por que as pessoas ainda ficam surpresas com duas pessoas adultas, que tiveram uma história super bonita, e que se separaram, mas que estão bem felizes com suas novas vidas? É algo tão natural que nem entendo. Conheço tantos casais assim como eu e ele, que fizeram a vida e se respeitam. Deveria ser o normal”, disse em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

Os jornalistas são pais de Beatriz, Laura e Vinícius. Fátima namora atualmente o deputado Túlio Gadelha. Já Bonner, é casado com Natasha Dantas.