Primeira-dama de município se explica após postar vídeo íntimo sem querer

Ingrid Andrade, esposa do prefeito Rui Fernandes (PTB), do município de Arari, no Maranhão, se explicou nas redes sociais após publicar sem querer um vídeo íntimo em sua conta do Instagram.

“Eu realmente costumo mandar vários nudes para o meu marido, ainda mais quando ele não está em casa”, “Ele gosta de me pedir fotos, acho isso super normal”, completou ela.

Ingrid, que é influenciadora, afirmou que estava conversando com o marido sobre o seu corpo após a maternidade e quis mostrar a diferença após ter as crianças: "Ia mandar para Rui o antes e o depois que tive as meninas".

"Queria apimentar a relação, acabei apimentando o Maranhão todo", disse