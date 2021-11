Presa, Flordelis oficializa noivado com rapaz 35 anos mais novo

A ex-deputada e pastora de 60 anos está presa desde agosto deste ano, acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Os dois filhos de Flordelis, acusados de também terem envolvimento com o crime, tiveram julgamento iniciado nesta semana, e foram condenados a 34 anos de prisão.

Flordelis está noiva. Ela e o namorado, o produtor musical Allan Soares, de 25 anos, oficializaram o noivado mesmo com ela presa. Allan colocou a palavra "noivo" ao lado do emoji de uma aliança, em seu status das redes sociais.

