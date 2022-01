Preparador de elenco de Verdades Secretas é denunciado por violação sexual contra mais de 30 atrizes

O preparador de elenco Sergio Penna, que trabalhou em “Verdades Secretas”, “Amor à Vida”, e “A Força do Querer” (TV Globo), foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por crime de violação sexual mediante fraude.

Os abusos teriam ocorrido com pelo menos 30 atrizes durante as aulas. Ele alegava que as atitudes faziam parte do seu “método de ensino”.

Conforme a denúncia do MP-RJ, Penna teria "colocado a mão de duas alunas em seu órgão genital, apertado nádegas de outras duas e também tentado beijar mulheres que participavam das aulas", usando do seu prestígio no meio artístico para abusar das alunas.

O caso foi conduzido pela 13ª DP, de Ipanema. "O investigado foi indiciado pelos crimes de estupro, violação sexual mediante fraude, assédio sexual e importunação sexual", detalhou a polícia ao Notícias da TV.

"As investigações mostraram que, em outros momentos, as vítimas chegavam a perceber que havia algum tipo de maldade na investida, porém, o medo de desagradar ao professor e a vontade de não ser prejudicada no meio artístico faziam com que ficassem inertes", informou o delegado Felipe Santoro ao jornal O Globo.

O movimento Me Too informou, em nota, que acompanha o caso há 1 ano. "As histórias refletem a realidade das mulheres brasileiras que sofrem as investidas de assédio sexual no dia a dia por meio da violência psicológica, do constrangimento e da culpa --muitas dessas vítimas desistiram de seguir carreira por medo de serem descredibilizadas e prejudicadas devido à influência que Penna tem no meio artístico".