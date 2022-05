Polícia conclui inquérito de acidente de Rodrigo Mussi

Ao levar Rodrigo Mussi como passageiro, Kaique acabou dormindo na Marginal Pinheiros, em São Paulo, e colidindo com um caminhão. Outra situação que agravou o acidente foi o fato de Rodrigo não ter usado cinto de segurança no banco de trás, sendo arremessado. O influenciador sofreu traumatismo craniano, passou quase um mês na UTI e agora vem fazendo fisioterapia na Rede de Reabilitação Lucy Montoro, para recuperar-se das sequelas do acidente.

O inquérito da Polícia Civil de São Paulo sobre o acidente de carro sofrido pelo ex-BBB Rodrigo Mussi foi finalizado hoje (4), e concluiu que o motorista de aplicativo Kaique Reis agiu com imprudência por excesso de jornada. Conforme os fatos colhidos no documento, o motorista foi imprudente ao vir cumprindo longos períodos dirigindo durante vários dias.

