Pocah desabafa após ter festa de aniversário cancelada: 'preconceito'

"Eu ia fazer minha festa num lugar aqui na Barra, assinei contrato e quando enviamos a arte do convite com as fotos de 'a braba é ela' cancelaram minha festa. Alegando não querer esse 'tipo' de festa no local. Gente eu tô com um ódio tão grande! O preconceito realmente não tem fim!", escreveu ela.

A funkeira contou nesta quinta-feira (19) que estava tudo certo e reservado, mas que assim que mandou a foto do convite, os responsáveis pelo local cancelaram a festa, insinuando um preconceito com a temática da festa.

