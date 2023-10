Bianca Andrade revela que não gosta de relacionamentos: 'não me identifico'

Bianca Andrade, a Boca Rosa, surpreendeu ao revelar que não gosta de relacionamentos amorosos. A influenciadora e empresária que tem um filho com o também ex-BBB Fred Bruno contou que não só nunca teve o sonho de se casar, como também não sofre quando seus relacionamentos acabam.

"Eu não gosto de relacionamento. Acho lindo quem tem, tentei ter várias vezes, mas eu não me identifico com isso. Não sei porque, às vezes acho que sou errada, sei lá", disse. "Eu nunca sofri muito com términos na minha vida", disse em conversa no programa "Saia Justa", do GNT.

"Sempre vejo muitas pessoas com esse desejo, essa vontade de ter um casamento, de ter um parceiro, de ter alguém. Por um acaso, eu nunca tive esse desejo. Desde criancinha. Já namorei oito anos, já fui casada, já fiz planos... Mas, para mim, se eu não encontrar ninguém, está tudo bem. Se eu encontrar alguém, ótimo também."

O último relacionamento sério de Bianca foi com Fred Bruno, e a gravidez foi planejada pelo casal. "Não era nem para a gente ter casado, não. Foi assim: eu queria ter filho na pandemia, era minha hora de ter filho, porque minha vida é muito louca. Muita gente acha que foi sem querer, mas foi planejada. A gente não estava morando junto. Eu e o Fred, que é o pai do meu filho. Mas a gente já conversava sobre isso. Ele também queria ser pai. Ele falou: 'bora assinar esse contrato, bora fazer essa collab'.", disse.

"A gente é muito parceiro, mas conviver junto... Eu abri mão das minhas coisas, queria fazer uma coisa e precisava da permissão do outro. Isso me deixa muito triste. É uma troca, ele também me perguntava, mas estou bem sozinha."