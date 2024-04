Pivô da separação de Belo e Gracyanne ganha mais de 100 mil seguidores e divulga parcerias

Gilson é torcedor do Flamengo e já treinou para campeonatos de Cross e desafios. Na sua bio, o personal oferece os serviços de consultoria online, emagrecimento, treino de força e reconstrução de autoestima e confiança. Ele também publica fotos em várias praias e pontos turísticos do Rio de Janeiro.

Gilson tem 42 anos e possui as redes sociais abertas. Nelas, ele costuma postar fotos e vídeos dos treinos pesados que faz. Professor em várias academias da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, ele também pratica jiu-jitsu. Nas horas vagas, faz trilhas e aulas de dança de salão. Assim como Gracyanne, ele gosta de cachorros e suplementos.

Gracyanne falou sobre a separação e contou ter tido um caso extraconjugal com o personal trainer da academia que ela malha no Rio. A musa fitness contou que engatou o romance quando já estava separada, mas essa a relação já chegou ao fim.

