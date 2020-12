Péricles é diagnosticado com Covid-19

O cantor Péricles publicou um vídeo em suas redes sociais para contar aos fãs que testou positivo para covid-19. Ele garantiu que não está com os sintomas da doença.

"Mesmo depois de me cuidar bastante, acabei sendo pego. Mas estou aqui para dizer que estou bem, não tenho sintoma nenhum. Mas vamos cumprir o isolamento para preservar a nossa família", disse.

"Nossa filha está com a minha sogra e com a madrinha, estão todos bem. Fizemos exames na equipe e na família. Alguns membros da equipe também testaram positivo. Vamos passar por essa de cabeça erguida e com fé em Deus", completou o músico.