Pepeu Gomes diz que é contra misturar política e música em shows

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor, compositor e guitarrista baiano Pepeu Gomes declarou em entrevista à revista Veja que não é favorável a protestos políticos em shows e em festivais de música. Ex-componente do grupo Novos Baianos, o artista garantiu que não tem nenhuma posição política e que não vê esperança para a cultura.

"Não tem nada a ver música e política, tem que saber separar as coisas. Nunca gostei de me meter com política. Defendo as classes, sou solidário. Mas não tenho lado, posição, partido, infelizmente. O país não me proporciona isso", criticou o cantor.

Em turnê com o show "Baby e Pepeu - 140 Graus", dividido com a ex-esposa e ex-parceira de Novos Baianos Baby do Brasil, Pepeu disse ainda que acha difícil conseguir estruturar o Brasil após a pandemia de Covid-19.

"O Brasil não está nada rock'n roll. Teremos eleição e Copa do Mundo, depois de uma pandemia, fica difícil você conseguir estruturar um país. Muita confusão ao mesmo tempo, são 20 milhões de analfabetos e esfomeados. Isso tá errado... Festival é lugar de música, de se fazer música, se divertir de tarde e dançar à noite."

Diferente da companheira de palco, criticada por ter posições contra a vacina e por apoiar figuras ligadas ao bolsonarismo, como a médica oncologista e pré-candidata ao Senado Nise Yamaguchi, do PROS, Pepeu diz não declarar apoios.

"Ninguém me enche o coração, me faz sorrir ou ter esperança para a cultura. Um país que não tem ministério de cultura, só secretaria... é difícil o artista se posicionar", finalizou. O músico se apresenta com o show "Baby e Pepeu - 140 Graus" no palco da Tokio Marine Hall no dia 03 de setembro. O espetáculo foi gravado no Rio de Janeiro e rendeu um disco, disponível nas plataformas de streaming.