Pele de bebê: Neymar passa por procedimentos estéticos antes da Copa do Mundo

Pele de bebê? Neymar está tendo uma rotina de cuidados com a pele antes da Copa do Mundo no Qartar, que tem início no dia 20 de novembro.

A dermatologista do jogador, Juliana Neiva, publicou sobre os procedimentos feitos no jogador do PSG. Ela ainda disse que o tratamento é feitos há anos.

“Dia de cuidar do amigo super craque Neymar, dando sequência ao nosso plano de tratamento com ênfase na Copa do Mundo. Um orgulho ver o resultado que construímos ao longo dos anos, sempre com naturalidade e saúde. E assim, individualizando o tratamento, associando com estilo de vida e tecnologia que pratico o meu conceito da beleza integrada!”, disse a médica.

O técnico Tite divulgará os nomes dos jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo e provavelmente Neymar estará na lista.