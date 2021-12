Pelé aparece abraçadinho com esposa no natal em casa após receber alta

O Natal de Pelé aconteceu repleto de carinho, em Guarujá, no interior de São Paulo. Ele apareceu abraçado pela esposa, a empresária Márcia Aoki, em uma foto em frente à árvore de natal. O Rei do futebol recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 23 de dezembro. Ele realiza o tratamento de um câncer no cólon.

