Paulo Vilhena revela por que desistiu de 'No Limite'

O ator ainda lamentou não ter conseguido vencer as provas que davam privilégios e disse que já estava com saudades da esposa, que está grávida de sua filha Manoela. "Para mim, o que importa agora é estar perto da minha família, seja como for", destacou.

"É algo que destrói o ser humano. Você não tem o poder cognitivo de pensar, assimilar. Tinha que deitar porque parecia que ia cair de cara, alucinação. Eu não sabia que era capaz de superar e você vai superando", disse Vilhena. "As situações, condições, com certeza a fome foi algo que pegou muito."

O ator Paulo Vilhena revelou, nesta sexta-feira (28), porque desistiu de "No Limite". ele participou do programa "Encontro".

