Paulinho da Viola passa mal e cancela shows

"O Sesc RJ informa que teve de cancelar o show do cantor Paulinho da Viola, que ocorreria no município de Três Rios, neste domingo, pelo Festival de Inverno. O artista apresentou problemas de saúde e precisou se submeter a cuidados médicos.", diz trecho da nota.

O cantor e compositor Paulinho da Viola, de 80 anos, passou mal e cancelou o show que faria neste domingo (30) em Três Rios durante o Festival de Inverno, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada no perfil oficial de Paulinho nas redes sociais.

