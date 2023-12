Paulo Gustavo é confirmado no elenco de 'Minha Vida em Marte 2'

Paulo Gustavo, que morreu vítima da Covid-19 em 2021, foi confirmado no elenco de "Minha Vida Em Marte 2".

A diretora do filme, Susana Garcia, afirmou que Paulo havia gravado cenas que nunca foram ao ar e serão utilizadas no longa. “Vai ter Paulo Gustavo, de uma forma. A gente tem muita coisa dele, a gente as memórias, as lembranças da Fernanda. A gente tem várias cenas que não colocamos no primeiro filme, cenas inéditas, que a gente vai colocar. São flashbacks. Lembranças da Fernanda. De uma forma muito bonita ele estará no filme.”

Sinopse ---- No filme 'Minha Vida Em Marte', Fernanda está atualmente casada com Tom (interpretado por Marcos Palmeira) e juntos têm uma filha de 5 anos chamada Joana. O relacionamento do casal está enfrentando uma crise, evidenciando os desgastes e as dificuldades da rotina conjugal. Neste contexto, Fernanda conta com o apoio constante de Aníbal (interpretado por Paulo Gustavo), seu sócio e companheiro inseparável. Aníbal está ao lado dela durante toda a jornada, buscando reavivar o casamento ou encerrar de vez essa relação. Ele se torna o confidente de Fernanda, oferecendo um ombro amigo para desabafos e sendo seu parceiro em todos os momentos.

Minha Vida em Marte 2 deve estrear já em 2024.