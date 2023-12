Após fim de romance com MC Daniel, Yasmin Brunet pede namorado na internet

Yasmin Brunet, de 34 anos, está carente e desabafou sobre a solteirice no Twitter após o fim do romance com MC Daniel.

A modelo que teve um relacionamento de 15 anos com o modelo Evandro Soldati até 2020 e desde se casou com Gabriel Medina e viveu outros affairs, sendo o mais recente com MC Daniel, deixou claro que não gosta de ficar solteira.

"Deus se for da tua vontade sua filha está pronta para um namorado fofo, carinhoso, atencioso, verdadeiro, fiel, cheiroso", escreveu. "Ai quero um namorado".

O romance com MC Daniel estava intenso e a loira chegou a conhecer a família do funkeiro, mas rapidamente esfriou. Os rumores são de que o ex de Mel Maia alegou que não tem tempo para se dedicar a um relacionamento, o que desanimou Yasmin de continuar ficando com ele.