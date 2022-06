Paulo André esclarece vídeo com deboche sobre vitória de Arthur: 'nunca desmereci ninguém'

Paulo André se pronunciou na noite deste domingo (26) após ser acusado de ter vibrado com um deboche sobre a vitória de Arthur Aguiar durante show com rimas de rappers, na noite de ontem (25). Um vídeo começou a circular e revoltou os fãs do ator.

Na vida não podemos ter responsabilidade por aquilo que outra pessoa faça ou fala. O vídeo em si mostra o P.A no fundo e sem propagar nenhum tipo de “ódio” para seu ex companheiro de reality. Não absorva isso @iampauloandre não condiz com o seu caráter.



ESTAMOS COM VOCÊ PA pic.twitter.com/X02R5h8KL9 — Central Paulo André (@iamcentralpa) June 26, 2022

Em uma sequência de stories, o atleta diz que estava no palco, mas nega que tenha se divertido com a rima ironizando o campeão do BBB22.

“Eu não tenho controle sobre a atitude que outras pessoas fazem e falam, tenho controle apenas sobre mim (...) Eu NUNCA desmereci vitória de NINGUÉM!!! Sou atleta e se tem uma coisa que eu aprendi de verdade é não desmerecer ninguém seja lá o que for, muito menos VITÓRIA de outra pessoa”, escreveu em seu Instagram.

E acrescentou: “E parem de atacar a minha família, fiquem a vontade em me atacar e falarem o que quiseram sobre MIM, mas deixem minha família em paz”, pediu.