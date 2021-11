Paulinho Serra relembra namoro com Vera Fischer aos 25 anos

“Foi legal. Preciso nem falar, todo mundo sabe que ela é uma mulher incrível. O talento, a cultura dela no cinema gigante. Assiste a filmes para caramba. Aprendi a ter uma postura autocrítica maior, aprendi a ter uma autoestima elevada… Depois que você sai com a Vera Fischer sua autoestima vai lá para o alto”, contou em entrevista ao podcast "Inteligência Ltda".

Paulinho Serra relembrou de seu namoro com Vera Fischer quando ele tinha 25 anos. O humorista, agora com 44 anos, conheceu a atriz em uma festa e ainda dançaram juntos.

