Paula Toller sofre acidente em casa e quebra três costelas

"As novas datas serão: Dia 12 de outubro - Teatro Scar - Jaraguá do Sul. Dia 13 de outubro - Teatro da Liga - Joinville. Espero ansiosamente encontrá-los para essa grande celebração de 40 anos de carreira! Os ingressos permanecerão válidos, sem necessidade de troca", completou.

"No início da semana, sofri uma queda em minha casa, fui ao hospital e fiz uma tomografia, que constatou fratura em 3 costelas (3 arcos costais). A determinação médica é de repouso absoluto por pelo menos 3 dias e, infelizmente, não vou poder estar com vocês nesta quinta [3] e sexta [4], para os shows marcados (e com ingressos esgotados)", escreveu ela.

