Patrícia Ramos mostra rosto com hematomas após denunciar ex-marido

Após denunciar o ex-marido, Patrícia Ramos por meio de sua defesa apresentou fotos, vídeos e áudios das agressões e briga com Diogo Vitório.

Nas imagens, a apresentadora do BBB mostra cortes, sangramentos e hematomas no rosto e pescoço. No áudio obtido pelo RJ1, da TV Globo, mostrou uma briga entre o casal.

“Sai, sai, sai!”, diz o rapaz. “Eu não vou sair! Não vou! Tá diferente, que não sei o quê. Fica passando problema pra minha cabeça. Gosta de ficar caçando problema”, responde Patrícia.

Na denuncia, a apresentadora relata que o relacionamento foi marcado por traições por parte do ex e relatou que vivia em “dependência emocional” desde o início do namoro e aceitou casar por “promessas de mudança”.

No entanto, as discussões se agravaram e partiu para agressões físicas e psicológica. A defesa cita ainda que o acusado após uma das agressões “proferiu que ‘subiria ao monte para se santificar’ e a trancafiou em casa”, como se a mulher “tivesse provocado o mesmo, a manipulando e a culpabilizando pela agressão sofrida, tornando isso um pecado, e não um crime”.

A apresentadora registrou queixa contra Diogo por estelionato sentimental, violência doméstica nas formas física, psicológica e patrimonial, estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição (stalking), além de solicitar uma medida protetiva.

Patrícia e Diogo se separaram em maio deste ano após 5 anos de relacionamento.