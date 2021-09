Participante de ‘Brincando com Fogo’ acusa ex-bbb Mayla de agressão

Ana Clara Sena, participante do reality ‘Brincando com Fogo’, da Netflix, gravou vários stories acusando a ex-bbb Mayla de agressão.

Segundo Ana, a agressão ocorreu na noite de ontem em uma casa noturna no Rio de Janeiro. Ana contou que não havia reconhecido a ex-bbb e que Mayla passou a empurrá-la sem motivo e em seguida lhe dado um tapa no rosto.

“Ela começou a me empurrar, mas aí como a gente estava num lugar cheio eu me afastava. Do nada ‘boom’ na minha cara, um tapaço mesmo”, contou.

“Nunca tinha me acontecido isso, eu não estava incomodando essa pessoa até porque eu não estava nem vendo que ela estava lá. (…) não sei o que tá passando com essa pessoa, se ela me confundiu, mas ela não se confundiu não ela fez de ruindade mesmo porque depois ficou me xingando de longe quando estava indo embora”, contou marcando Mayla no vídeo.