Paolla Oliveira vai deixar posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2026

A atriz disse que precisa redistribuir a atenção e a energia."Eu tenho um trabalho. Eu já estive no carnaval com outros trabalhos, mas esse é um trabalho muito importante, que eu corri atrás, que vai demandar de mim. Eu sei que vai demandar de uma maneira diferente, que é a novela Vale Tudo", explicou ela.

"Eu vou me despedir desse posto", anuncia Paolla. "Mas nunca, jamais do carnaval, jamais da Grande Rio. O carnaval mora em mim.", disse ela em entrevista ao Fantástico.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.