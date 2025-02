Atriz sul-coreana Kim Sae-ron é encontrada morta aos 24 anos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPERSS) - A atriz sul-coreana Kim Sae-ron, 24, foi encontrada morta em Seongsu-dong, na capital Seul, neste domingo (16). De acordo com a polícia, um amigo foi visitá-la e, ao entrar na casa da artista, a encontrou já sem vida. Ele então acionou as autoridades.

As informações são da agência de notícias Yonhap. Segundo as autoridades, os policiais "não encontraram nenhum sinal de crime até o momento" e investigam as possíveis causas da morte.

A atriz iniciou sua carreira em 2009 e se destacou em filmes como "Uma Vida Nova em Folha" (2009) e "O Homem de Lugar Nenhum" (2010). Ela também estrelou produções como "Uma Garota à Porta" (2014) e "The Neighbors" (2012), além da série "Mirror of the Witch" (2016).

Em 2023, estreou na série da Netflix "Cães de Caça", seu último projeto. A atriz fez uma pausa na carreira após ser flagrada dirigindo alcoolizada em 2022.