Paola Carosella é chamada de 'vagabunda' e dá show em resposta

Paola Carosella foi xingada de 'vagabunda' nesta quarta-feira (23) por um perfil falso no Twitter. A jurada do MasterChef Brasil não se intimidou e deu uma resposta à altura.

"Vagabunda? A vagabunda aqui emprega direta e indiretamente mais de 300 pessoas. Abriu lojas e criou empregos durante a pandemia, pagou só neste ano mais de 2 milhões em impostos, e fez apenas neste ano doações que superam o quarto de milhão do seu próprio bolso. Vc fez o q ?", disparou Paolla.

O hater usou uma conta no nome da jornalista Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo, para escrever o xingamento e foi descoberto após um internauta marcar a chefe de cozinha na postagem, que falava sobre a vinda de argentinos ao Brasil.

"Começa o êxodo dos argentinos para o Brasil fugindo do governo do Foro de SP", diz a manchete. A conta fake então comentou: "Tenho asco até do nome dessa vagabunda (se referindo a jurada que é de nacionalidade argentina)".

A jornalista Mônica Bergamo se pronunciou no Twitter e avisou que o perfil que xingou Paola Carosella se tratava de um fake.