'Pantanal' tem primeiro sexo de Juma e Jove e inaugura o kama sutra pantaneiro

Já de volta para casa, deu tempo de mais uma cena quente ao final do capítulo, dessa vez insinuando nudez com elegância, com a garota sentada num móvel enquanto Jove a beija de pé.

Depois do rala e rola aquático, os dois continuam as juras de amor andando já de cabelo seco, o que insinua que o negócio demorou.

"Eu tô lhe querendo como nunca", diz ela alguns segundos depois de chupar o dedo indicador e médio do pretendente. "Eu sou teu, Juma", responde ele, deitado com o cocuruto apoiado na rasa lagoa pantaneira.

O ápice do kama sutra peculiar inaugurado na novela aconteceu algumas cenas depois, quando Juma se aproximou de Jove chapinhando no lago de camiseta e calcinha, enquanto ele mirava o céu de calça jeans molhada, vestimenta particularmente desconfortável.

Não demorou para que as cenas virassem meme ao misturar um romantismo meloso a um alto potencial de humor involuntário. Afinal, foram poucos capítulos entre a mulher-onça rejeitar o garoto da cidade e sentar em cima dele numa rede dizendo "me bota prenha d'ocê".

