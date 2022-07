Monark sai em defesa de Leo Lins após humorista ser demitido do SBT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Monark foi às redes sociais para defender o comediante Leo Lins, que foi demitido do SBT após ter feito uma piada envolvendo o programa Teleton e um criança com hidrocefalia.

"Leo Lins demitido por fazer uma piada, estão criminalizando a profissão de humorista. Apenas coisas politicamente corretas podem ser ditas em voz alta", escreveu Monark em sua conta no Twitter nesta segunda-feira (4). "Já somos uma sociedade censurada, liberdade de expressão está morrendo, quando isso acontecer, matar as outras será fácil."

O comediante, que compunha o quadro de integrantes do programa The Noite com Danilo Gentili, teve um vídeo divulgado na internet no qual debochava do Teleton, programa do SBT destinado a arrecadar dinheiro para associações que tratam de crianças e adolescentes com deficiência.

"Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e estão todos felizes", afirmou Leo Lins no vídeo.

Em reação ao seu desligamento do canal de televisão, Lins publicou em sua conta no Instagram uma foto com a boca vedada com uma fita e algemado, insinuando que ele teria sido vítima de censura.

Instituição ligada ao Teleton, a Associação de Assistência à Criança com Deficiência, a AACD, divulgou, também por meio das redes sociais, uma nota de repúdio contra o humorista. "Em uma fala extremamente infeliz e bastante capacitista, ele ataca pessoas com hidrocefalia, chama as pessoas com deficiência de 'crianças com vários tipos de problemas' e mostra desrespeito aos moradores do Ceará."