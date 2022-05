Pantanal: Tadeu finalmente vai para cama com Guta, mas tem coração partido

As cenas estão previstas para irem ao ar no dia 19.

Ela perceberá que Tadeu não é como os outros peões do tipo Alcides (Juliano Cazarré) ao vê-lo bater de frente com Tenório, no momento em que o vilão esculacha a filha ao perder as estribeiras diante de mais uma ameaça dela.

