Globo, SBT e plataformas pagas brigam pela transmissão da Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol considera essa venda de direitos a mais importante da história da Conmebol e as propostas das emissoras cumpriram as expectativas, oferecendo altas quantidades, sendo que a Globo e o SBT chegaram a até apostar tudo para segurar a chance de transmitir as competições.

De acordo com o Notícias da TV, ambas as emissoras fizeram propostas parecidas por 36 jogos anuais entre 2023 e 2026 para os dois campeonatos e a situação está ainda completamente indefinida.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.