Pamela Anderson diz que Stallone lhe ofereceu Porsche para serem amantes

Representantes de Stallone negam versão da atriz: "O relato de Pamela Anderson atribuído ao meu cliente é falso e fabricado. O Sr. Stallone afirma nunca ter feito nem mesmo parte dessas declarações", afirmou a assessoria do astro de Rambo ao jornal New York Post.

O episódio teria acontecido no início dos anos 1990: "Ele me ofereceu um apartamento e um Porsche para que eu fosse sua 'garota número 1'. Eu disse: 'isso quer dizer que tem uma número 2? Não, não'. Ele insistiu: 'essa é a melhor oferta que você vai receber, querida. Você está em Hollywood agora'."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Pamela Anderson, 55, segue estremecendo Hollywood com seus relatos autobiográficos. Em seu recém-lançado documentário Pamela, a Love Story (Pamela, Uma História de Amor), ela afirmou ter recebido uma 'proposta indecente' do ator Sylvester Stallone, 76.

