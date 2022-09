Paloma Duarte sobre diagnóstico de doença: ‘tem dia que acordo e choro’

Paola Duarte compartilhou com os seguidores que foi diagnosticada com endometriose (mesma doença que acometeu Larissa Manoela e Anitta). A atriz relata que vem enfrentando um momento difícil.

“Gente fiquei trend, estou com endometriose.. Tem dia que é muito difícil lidar com o diagnóstico, tem dia que acordo e choro… meu caso é cirúrgico e apesar do procedimento ser pouco invasivo, a cirurgia me abala de muitas formas”, escreveu ela em seu perfil do Instagram.

A filha da também atriz Débora Duarte fez um alerta as mulheres. “São mais de 8 milhões de mulheres no Brasil com a doença! Eu demorei muito a perceber os sintomas, a levar a sério acho. Só quando a dor ficou insuportável que fiz a ressonância… Então irmãs de útero, fiquem atentas”.

“Conversem com seus médicos, prestem atenção ao menor sintoma. Por aqui, enquanto a cirurgia não chega , nos dias que acordo mais sensível o que me ajuda é isso: beijo e carinho”, finalizou.