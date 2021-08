Pai de Zilu Camargo morre de complicações da Covid-19 aos 89 anos

"Zilu Godoi agradece as orações e o apoio de todos que se solidarizaram nesse momento difícil, mas infelizmente, o Sr. Geraldo Godoi faleceu nessa madrugada, às 3h da manhã, em decorrência de complicações da covid-19! Não haverá velório e o enterro será restrito apenas a poucos familiares", anunciou Zilu no Instagram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.