Mãe de Paulo Gustavo passa mal durante missa de três meses da morte do ator

Segundo Ju Amaral, irmã do ator, a mãe se sentiu mal logo no início da missa. "Infelizmente, mamãe, sob forte emoção, passou mal logo no início, tendo uma crise de ansiedade fortíssima e não pôde ficar", contou no Instagram. Déa Lúcia já foi medicada e passa bem.

A mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia, passou mal durante a missa de três meses da morte do ator vítima de covid-19. A cerimônia ocorreu no Santuário da Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, onde a família esteve para conhecer uma obra social.

