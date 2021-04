Pai de Yudi Tamashiro morre por complicações da Covid-19

Morreu nesta quarta-feira (31) aos 56 anos, Nelson Tamashiro, pai do apresentador Yudi Tamashiro, vítima da Covid-19.

A assessoria de Yudi divulgou o falecimento via nota nas redes sociais: "É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Nelson Tamashiro, pai do apresentador Yudi Tamashiro. Aos 56 anos, ele foi vítima de complicações em decorrência da Covid-19. Tamashiro deixa esposa e dois filhos. Por conta do momento que vivemos, o velório será restrito aos familiares mais próximos e o sepultamento ocorrerá em seguida. A família agradece todas as orações e demonstrações de carinho", disse o comunicado.

Hipertenso, o pai do apresentador estava intubado no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, em São Paulo. Ele chegou a sofrer uma parada cardíaca no dia 15 e apresentou complicações nos rins, causadas também pela Covid-19.

A mãe do apresentador, Tânia, teve alta recentemente, deixando o hospital em uma cadeira de rodas. Os pais de Yudi estavam internados no hospital e desde então o apresentador aparecia ajoelhado orando em frente à unidade de saúde.

Ainda nesta quarta-feira, dona Tânia havia publicado um vídeo falando sobre ter visto a morte de perto, pedindo orações para o marido e alertando para que as pessoas tenham temor pela doença porque é terrível.