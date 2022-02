Pai de Whindersson sobre Luiza Sonza: ‘ninguém conhecia antes dele’

Atualmente, Luísa é figurinha carimbada nas paradas brasileiras com sucesso do álbum "Doce 22", que tem nada menos que 1 bilhão de streams.

No entanto, Hidelbrando não acredita que a Luisa foi ingrata ao ex-marido. "Acho que não (ela não foi ingrata). Foi não. Ela não fala mal de Whinderson em lugar nenhum. Então, um ajudou o outro. Eu gosto dela, do pai dela... Ela não tinha frescura com nada", lembra.

Hidelbrando Sousa, pai de Whindersson Nunes, alfinetou a ex-nora em conversa com o podcast “Lelcast”, ao afirmar que a cantora só ficou conhecida por causa do humorista.

