Pai de Saulo Poncio posa com Jonathan Couto e tira sarro de separações: 'bolsa da Gucci'

O pastor Marcio Poncio, pai de Sarah e Saulo Poncio, está viajando com o ex-genro, Jonathan Couto, pela França e chamou atenção ao soltar uma alfinetada no stores do Instagram nesta quinta-feira (23).

Márcio e Jonathan terminaram o casamento com Simone e Sarah, respectivamente, há pouco tempo e brincou sobre reconquistarem as duas.

“As bolsas sempre deram certo com Saulo, será que com a gente funciona?”, escreveu. No story seguinte ele diz que é uma brincadeira.

Para quem não sabe, Saulo já foi acusado de trair Gabi Brandt e internautas fizeram memes afirmando que a influencer teria o perdoado na época por ganhar uma bolsa da Gucci.