Pai de Neymar desabafa após jogador ser xingado por Galvão: ‘Idiota não’

Logo após o áudio vazado durante a transmissão da Globo, a irmã de Neymar, Rafaella Santos, já havia mostrado irritação com Galvão por conta do xingamento.

O empresário compartilhou uma foto com Neymar e escreveu: “Mascarado, mimado, cai-cai e agora idiota. Os três primeiros adjetivos não nos incomodam, silenciar sempre foi, talvez, a melhor resposta. Mas quero falar sobre o 'mascarado'. Sim, ele usa máscara. Máscara da prevenção, do protocolo, da saúde e o que mais falarem desses novos tempos. Mas ele é meu ídolo, de muitos brasileiros e de outras nações”, começou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.