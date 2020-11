Oscar Filho é demitido do SBT após saída de Maisa: 'estou na sarjeta'

O SBT teve mais uma 'onda' de cortes na emissora. Desta vez, o apresentador Oscar Filho e mais cinco integrantes da produção do 'Programa da Maísa' foram dispensados, segundo o colunista Mauricio Stycer, do UOL.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, o humorista confirmou a demissão: "Fui mandando embora, despejado, jogado para o escanteio, estou na sarjeta (...) Não estou triste, não gostaria de estar desempregado, mas é isso aí", lamentou.

Os demais integrantes da produção ficaram sem função e por isso foram dispensados. Outros funcionários também estão sendo demitidos em razão da mesma motivação, informou o colunista.

Maísa anunciou a saída do SBT após 13 anos e deixou o público surpreso com a decisão: "Me arriscar em novos projetos, isso vai acontecer na frente de todo mundo", justificou ela durante sua despedida da emissora.