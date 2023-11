Ônibus de turnê da cantora Shania Twain capota no Canadá

O ônibus da turnê da cantora Shania Twain capotou durante um acidente com um caminhão no Canadá. A artista de 57 anos não estava no veículo, mas 13 pessoas de sua equipe ficaram feridas, segundo o Page Six.

A colisão teria ocorrido devido a pista escorregadia por conta do gelo causado pela neve na região. O estado de saúde dos feridos não foi informado.

“Estamos extremamente gratos aos profissionais do serviços de emergência pelo atendimento rápido e apoio neste momento. Pedimos paciência enquanto cuidamos de nossa família em turnê", informou a assessoria da cantora.

Sobre a cantora

Dona do hit 'Man! I Feel Like A Woman', é cantora e compositora canadense de música country e pop. Com 100 milhões de cópias vendidas no mundo todo, tornou-se a mais bem sucedida cantora na história da música country e uma das bem sucedidas artistas de todos os tempos. Fonte: Wikipédia.