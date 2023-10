Ônibus de rapper Orochi é crivado de balas no Rio de Janeiro

Conforme o relato do cantor, não havia ninguém sentado no banco onde o disparo atingiu. Mesmo após o incidente, Orochi seguiu a agenda.

Nas redes sociais, Orochi falou sobre o ocorrido. “O Rio não é para amadores! Livramento a caminho do show em Juiz de Fora. O bagulho acertou a janela do ônibus”. Ele mostrou o vidro de uma janela todo estilhaçado pelo projétil.

O ônibus que levava Orochi para um show foi crivado de balas, na madrugada deste domingo (1º), no Rio de Janeiro. Além do músico, estavam a equipe dele, a caminho de um show, em Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.