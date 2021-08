Olivia Rodrigo credita Paramore e artistas recebem 50% dos lucros após fãs acusarem de plágio

ROCK EMERGENCY Com a utilização de um sample de “Misery Business” na faixa “good 4 u”, Hayley Williams e Josh Farro agora fazem parte da lista de compositores do hit de Olivia Rodrigo! A informação foi atualizada no site da ASCAP. pic.twitter.com/ZO3Gtlc1zH

Caso Hayley e Josh tivessem sido creditados no lançamento do single, teriam embolsado devido aos direitos autorais mais de R$ 3,9 milhões, conforme a Rolling Stones.

O hit da cantora febre do momento, lançado em 2021, tem a melodia muito parecida - ou até igual - à “Misery Bussiness”, hit de 2007, do Paramore.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.