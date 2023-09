Núbia Oliiver revela que fez sexo com mais de 400 homens

A modelo Núbia Oliiver, de 49 anos, revelou que já transou com mais de 400 homens e que precisou fazer tratamento para conter sua "compulsão sexual".

"Já tive alguns distúrbios sexuais na adolescência. Naquela época se falava ninfomaníaca, eu era, tive um problema sério com isso, compulsão sexual, me tratei, com 18 anos, era uma época em que muito pouco se sabia disso, e as mulheres também não falavam", contou durante entrevista ao Link Podcast.

Núbia, que é bissexual assumida, explicou que se relacionava apenas com homens mas não se sentia "satisfeita". Ela contou que um amigo notou que ela estaria "descompensada" e recomendou que procurasse um psiquiatra.

"Eu só [ficava] com homens nessa época. Era [uma coisa] que não satisfaz. É uma doença. Graças a Deus quando tive esse estalo de falar com alguém, [e procurei] um psiquiatra [após a recomendação do meu amigo]", continuou.

"Fiz o tratamento e foi muito ruim. [Depois] fiquei super bem, me curei, mas foi uma fase muito ruim para mim. É um distúrbio, você não satisfaz, e ao mesmo tempo você sabe que está fazendo loucura, saindo com várias pessoas numa cidade pequena", completou.