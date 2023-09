Gabriela Pugliesi revela sexo do segundo filho

"Nosso 'chá revelação' super chique e organizado! Seguindo a tradição de comer um doce feito pela minha amiga! Quem será que acertou o sexo do baby 2? Eu to MUITO feliz meu Deus! Fiquei completamente doida esse dia", escreveu ela.

Gabriela Pugliesi revelou nesta sexta-feira (1) o sexo do segundo filho que espera com o marido, Túlio Dek. Com um chá-revelação divertido, a influenciadora descobriu que está grávida de um menino.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.