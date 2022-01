Nua, Mulher Filé mostra barrigão de grávida em foto

A DJ Yani de Simone, conhecida como Mulher Filé, ex-A Fazenda, mostrou nesta sexta-feira (7) a primeira foto da barriga de gravidez. Ela optou por posar completamente nua, apenas cobrindo os seios com as mãos e a região íntima com uma pose estratégica. "Tão natural quanto a lua do dia. Estou amando cada mudança do meu corpo e cada movimento que ela dá dentro de mim. Não vejo a hora de poder ter você, meu amor, nos meus braços. Nunca achei que um amor tão grande poderia surgir". "A cada dia que passa a conexão só aumenta e a ansiedade de olhar pra sua carinha também. Falta menos que faltava. Que Deus abençoe e proteja todas as mamães e seus bebês. Um bom parto para todas nós", escreveu. O bebê é fruto do relacionamento de Yani com um empresário paulista.

