Banda Eva tem surto de Covid-19 e adia show

Integrantes da Banda Eva entraram para a lista de artistas que precisaram adiar shows por conta da Covid-19. O grupo emitiu um comunicado nesta sexta-feira, 7, informando que integrantes testaram positivo para o vírus, e com isso, precisarão adiar o show que fariam no próximo domingo no Pará. "O Grupo Eva comunica que, após testagem de exame de RT-PCR no dia de hoje (07/01), parte da Banda Eva testou positivo para a covid-19", anunciaram. "Devido a esse motivo, a banda não poderá se apresentar neste domingo (09/01), em Belém-Pa. Todos os integrantes estão vacinados e medicados. O Grupo Eva ressalta a importância e relevância da vacinação para todos. Lamentamos o ocorrido e agradecemos a compreensão", diz o comunicado. A vacinação não impede que o paciente contraia Covid-19, mas reduz muito as chances do caso evoluir para grave ou para óbito. É importante que todos façam a imunização completa contra o coronavírus, incluindo a dose de reforço, para manter a proteção em dia.

